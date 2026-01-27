Firari hükümlü Hakkari’de yakalandı!

Firari hükümlü Hakkari’de yakalandı!
Yayınlanma:
Hakkari’de, hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. A.'yı yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyona, İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği de verildi.

whatsapp-image-2026-01-27-at-13-58-57.jpeg

EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI!

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firari hükümlü B.A. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan B.A. isimli şahıs, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Vakıfbank Genel Müdürü ile ilgili yeni skandal! Baba ‘uyuşturucu jeti’nde, oğlu firarinin şirketindeVakıfbank Genel Müdürü ile ilgili yeni skandal! Baba ‘uyuşturucu jeti’nde, oğlu firarinin şirketinde

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ!

Firari hükümlü, sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından tutuklandı ve Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


Kaynak:DHA

Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Türkiye
İmamoğlu için hazırlanan duruşma salonu ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
İmamoğlu için hazırlanan duruşma salonu ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdi
Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maaşlar 4 bin dolara indi: Kimse yapmak istemiyor
Maaşlar 4 bin dolara indi: Kimse yapmak istemiyor