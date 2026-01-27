Firari hükümlü Hakkari’de yakalandı!
Yayınlanma:
Hakkari’de, hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. A.'yı yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyona, İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği de verildi.
EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI!
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firari hükümlü B.A. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan B.A. isimli şahıs, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Vakıfbank Genel Müdürü ile ilgili yeni skandal! Baba ‘uyuşturucu jeti’nde, oğlu firarinin şirketinde
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ!
Firari hükümlü, sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından tutuklandı ve Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak:DHA