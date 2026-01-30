Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!

Günde bir elma, doktoru evden uzak tutar." Birçoğumuzun çocukluğundan beri duyduğu bu meşhur Galler atasözü, basit bir mutfak tavsiyesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Peki, 1860'lı yıllardan günümüze kadar ulaşan bu sözün bir gerçeklik payı var mı? İngilizlerin gripten korunmasının sırrının elma çayı olduğu söylentiden daha öte. Yoksa elmanın içinde gerçekten gizli bir "ecza deposu" mu saklı?

Eski Türkçede renginden ötürü “alma” diye bilinen Orta Asya’dan dünyaya yayılan elma, yüksek besin değeri, sulu lezzeti ve çok yönlülüğüyle bugün favori meyveler arasında boy gösteriyor .

BİR ELMA KAÇ KALORİ?

Elma aşağıdaki faydalı bileşenleri içerir:

Diyet lifi – daha hızlı tokluk hissi sağlar.

Flavonoidler – vücudun kendi savunma sistemini destekler.

Polifenoller antioksidan etkiye sahiptir, yani serbest radikalleri nötralize etme yetenekleri vardır.

Potasyum – sinir ve kas hücrelerine elektriksel uyarıların iletilmesinde rol oynar, vücudun sıvı dengesini düzenler.

A, B1, B2, B6, C, E vitaminleri , folik asit

Orta boy bir kırmızı elma (yaklaşık 200 gram) 95 kalori içerir. Küçük bir kırmızı elma yaklaşık 77 kalori, büyük boy ise 116 kaloriye kadar çıkabilir. Kabuğuyla tüketildiğinde lif oranı yükselir ve sindirimi destekler. Aynı miktardaki kırmızı elma, yaklaşık 25 gram karbonhidrat, 4 gram lif ve 19 gram doğal şeker içerir.

Yeşil elma, kırmızı elmaya kıyasla daha az şeker içerdiği için kalorisi de biraz daha düşüktür. Orta boy bir yeşil elma yaklaşık 80 kalori sağlar. Ekşi tadı nedeniyle genellikle daha düşük glisemik indekse sahiptir, bu da kan şekerini daha dengeli yükseltmesine yardımcı olur. İçeriğinde 22 gram karbonhidrat, 4 gram lif ve 17 gram doğal şeker bulunur.

Sarı elma, genellikle kırmızı elmaya benzer kaloridedir. Orta boy bir sarı elma 90-95 kalori içerir. Tatlı bir aromaya sahip olduğu için şeker oranı kırmızı elma ile benzerdir. Yaklaşık 24 gram karbonhidrat, 4 gram lif ve 18 gram doğal şeker içerir.

Elma suyu, lif açısından fakir olduğu için doğrudan elmaya göre daha fazla şeker içerir ve kan şekerini daha hızlı yükseltebilir. Bir bardak (%100 doğal) elma suyu 110-120 kalori ve yaklaşık 28-30 gram karbonhidrat içerir. Bu nedenle kilo kontrolü yapanlar için dikkatli tüketilmesi önerilir.

Elmanın en yaygın olarak bilinen faydaları şöyle sıralanabilir:

Vücuttaki iltihabı hafifletir

Toksin atılımını kolaylaştırır

Kanı temizlemeye yardımcı olur

Sindirim sistemini düzenler ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir

Kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve obezite oluşumunu önler

Bağırsak sağlığını destekler

Serbest radikallerin etkilerine karşı vücut direncini arttırır

Yaşlanma karşıtı bir besindir

Hücre koruyucudur ve enerji verir

Vücuda gerekli olan suyu sağlar

Ağız ve diş sağlığına faydalıdır

2017 yılında yapılan beş çalışmanın incelendiği bir derleme, elma yemenin tip 2 diyabet geliştirme riskini yüzde 18 oranında azalttığını ortaya koydu.

2022 yılında yayımlanan, 18 çalışmanın analiz edildiği bir başka derleme ise elma ya da elma türevli ürünlerin (örneğin elma suyu) tüketilmesinin, en az bir hafta boyunca sürdürüldüğü takdirde kolesterolü azaltabileceği sonucuna vardı.

Genel olarak sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak, kanser riskini yüzde 40'a kadar azaltabilir. Bu da elmalarda yaygın olarak bulunan biyolojik olarak aktif bileşikler olan fitokimyasallar sayesinde mümkün olabilir.

ELMA SUYU TESTİ: PESTİSİT KALINTISI OLMADAN ELMA SUYU ÜRETMEK MÜMKÜN

Elma suyu, ister sek olarak ister gazlı içecek şeklinde tüketilsin, oldukça popüler. Bu nedenle, test ettiğimiz doğal olarak bulanık elma sularının neredeyse yarısını tavsiye edebilmemiz sevindirici. Ancak, pestisit kalıntıları bu keyfi gölgeliyor. Test ettiğimiz 32 üründen 14'ünde pestisit kalıntılarına rastlandı. Ayrıca küf toksini patulin de yine bir sorun teşkil ediyor.

Nispeten yüksek polifenol içerikleri nedeniyle, düzenli elma tüketimi akciğer veya kolon kanseri geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir . Bu maddeler doğrudan elmanın kabuğunun altında bulunur. Bu nedenle , çiğ, soyulmamış elmalar özellikle yüksek miktarda polifenol içerir; bunu doğal olarak bulanık, saf elma suyu takip eder.

Uzmanlara göre çeşit, yetiştirme bölgesi ve hasat yılı da değerleri etkiliyor. "Örneğin, elma şarabı ve sirkesi yapımında kullanılan elmalar, tatlı elmalara göre önemli ölçüde daha yüksek konsantrasyonlara sahip.

Tüm bu besin maddeleri sağlık açısından faydalar sunuyor.

HANGİ ELMA ÇEŞİTLERİNİ ALMALIYIM?

Elma yemek isteyen herkesin (ister günlük ister aralıklı olsun) daha eski çeşitleri tercih etmesi önerilir.

Organik elmalar , kimyasal-sentetik böcek ilaçları kullanılmadan yetiştirilir.

Bölgesel mevsimlik ürünlerin uzun mesafeler kat etmesine gerek kalmadığı için daha doğal.

Süpermarketten hazır elma alan herkes, kabuğundaki pestisit kalıntılarını temizlemek için yemeden önce elmaları iyice yıkamalıyız.

TARİFLER

Elbette elmalar olduğu gibi de tüketilebilir. Ancak rendelenmiş elma veya elma kabuğu çayı gibi farklı tüketim şekilleri de mevcut.

RENDELENMİŞ ELMA

Elma, ishal için denenmiş ve etkili bir ev çözümüdür. Kabuğuyla birlikte rendelenen elma yenir.

İNGİLİZLERİN GRİP SAVAR ELMA ÇAYI TARİFİ

Elma kabuğu çayının zihinsel yorgunluk ve sinirliliğe iyi geldiği söylenir. Bu nedenle elma çayı hazırlanırken kabuğu soyulmamış elma kullanılması büyük önem taşıyor. Kaynar suyla temas eden elma kabuğu, faydalı bileşenlerini kaybetmeden sıvıya bırakıyor. Böylece ortaya doğal ve etkili bir bağışıklık destekleyici çıkıyor. İşte sizler için derlediğimiz elma çayı tarifi.

Malzemeler:

1 adet orta boy kabuğu soyulmamış elma

1 çubuk tarçın

3–4 adet karanfil

2–3 ince dilim taze zencefil

2 su bardağı içme suyu

1 tatlı kaşığı bal

1–2 damla limon suyu

ELMA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Elmayı iyi bir şekilde yıkayın ve kabuğunu soymadan ince dilimler halinde doğrayın. Çekirdeklerini çıkarın.

Su, elma dilimleri, tarçın, karanfil ve zencefili küçük bir tencereye alın.

Karışımı kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra kısık ateşte 8–10 dakika demleyin.

Ocaktan aldıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve süzün.

Ilındıktan sonra bal ve limon ekleyerek tüketin.

Elbette, günde bir elma sizi her şeyden tamamen koruyamaz ama sağlığımız için çok faydalı olabilir. Özellikle elmaların olgunlaştığı sonbaharda, her gün bir elma yemelisiniz. Tabii ki süpermarketten değil, kendi yerel bahçenizden…