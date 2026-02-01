'Beraber yedik' demişti: Mika Raun'un sevgilisi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, tutuklanarak cezaevine gönderilen Mika Raun'un erkek arkadaşı Batuhan Can gözaltına alındı.

Son Dakika | Fenomen Mika Raun Can tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

MİKA RAUN'UN SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Cuma günü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Mika Raun, 'uyuşturucu temin etmek' suçlamasıyla cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Batuhan Can - Mika Raun

'BERABER YEDİK' DEMİŞTİ

Raun, savcılık ifadesinde 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Batuhan Can ile birlikte Hollanda'da uyuşturucu kullandığını şöyle ifade etmişti:

"İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."

Sosyal medya fenomeninin ifadesinin ardından Batuhan Can da aynı soruşturmadan gözaltına alındı.