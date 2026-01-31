Son Dakika | Fenomen Mika Raun Can tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, dün gözaltına alındıktan sonra bugün ifadesinin ardından tutuklandı.

Mika Raun Can’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Raun Can, hakkında yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

"AMSTERDAM'DA KEK YEDİM"

Mika Raun Can, 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde erkek arkadaşı Batuhan Can ile uyuşturucu madde kullandığını ifade etti.

"Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."

"HAMİLELİK VİDEOSU BİR BUÇUK YIL ÖNCE ÇEKİLDİ"

Can, eleştirilen hamilelik videosu ile ilgili de ifade verdi. Can, videonun bir buçuk yıl önce çekildiğini ifade etti.

"Göstermiş olduğunuz videolardaki olayı anlatacak olursam "Kadın doğuma giden kadın uyandı, soluğu jinekologda aldı" cümlemi kullanma nedenim kadın doğum doktorum Meltem hanıma gittiğim için böyle bir video çektim. Amacım kimse ile dalga geçmek, kendimi hamile göstermek değildi. Bu videoyu eğlenmek için çekmiştim.

Diğer bir videoyu anlatacak olursam "kocam, hamile olduğumda bak nasıl gözüküyorum, gel bak, görüntüm şaka mı ya, bebeğimiz şakamı ya, ne kadar güzel oluyorum" bu videoyu 1,5 yıl önce çekmiştim. Çekme amacım hamile kadınlarla dalga geçmek değildi. Belli bir amaç için çekmedim."

Can, savcılık makamında ifade verirken uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarından bu aşamada haberdar olduğunu belirtti. Can, iddiaları reddetti.

İDDİALARI DİLLE REDDETTİ

Can, evinde uyuşturucu partisi düzenlemediğini de vurguladı. Can, şunları dile getirdi:

"Gözaltına alındığımda TCK 191 ve TCK 216 suçlarından gözaltına alındığımı biliyordum. Ancak şu an fuhuş suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından da gözaltına alındığımı şimdi öğrendim. Bununla ilgili de savunmamı yapacak olursam; hayatımın hiç bir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim, aracılık edip para kazanmadım.

Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim. diyeceklerim bundan ibarettir"

AVUKATININ SAVUNMASI

Mika Raun Can'ın avukatı da şu savunmayı yaptı: