Son Dakika | Fenomen Mika Raun Can tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı
Yayınlanma:
Tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Mika Raun Can, evinde uyuşturucu partisi düzenlediği iddialarını reddetti. Hamilelik videosunun bir buçuk yıl önce çekildiğini belirtti. Raun, yurt dışında uyuşturucu kullandığını da söyledi.
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, dün gözaltına alındıktan sonra bugün ifadesinin ardından tutuklandı.
Mika Raun Can’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Raun Can, hakkında yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.
"AMSTERDAM'DA KEK YEDİM"
Mika Raun Can, 20 gün önce Hollanda’nın Amsterdam kentinde erkek arkadaşı Batuhan Can ile uyuşturucu madde kullandığını ifade etti.
- "Üzerime atılı suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can'da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım."
"HAMİLELİK VİDEOSU BİR BUÇUK YIL ÖNCE ÇEKİLDİ"
Can, eleştirilen hamilelik videosu ile ilgili de ifade verdi. Can, videonun bir buçuk yıl önce çekildiğini ifade etti.
- "Göstermiş olduğunuz videolardaki olayı anlatacak olursam "Kadın doğuma giden kadın uyandı, soluğu jinekologda aldı" cümlemi kullanma nedenim kadın doğum doktorum Meltem hanıma gittiğim için böyle bir video çektim. Amacım kimse ile dalga geçmek, kendimi hamile göstermek değildi. Bu videoyu eğlenmek için çekmiştim.
- Diğer bir videoyu anlatacak olursam "kocam, hamile olduğumda bak nasıl gözüküyorum, gel bak, görüntüm şaka mı ya, bebeğimiz şakamı ya, ne kadar güzel oluyorum" bu videoyu 1,5 yıl önce çekmiştim. Çekme amacım hamile kadınlarla dalga geçmek değildi. Belli bir amaç için çekmedim."
Can, savcılık makamında ifade verirken uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarından bu aşamada haberdar olduğunu belirtti. Can, iddiaları reddetti.
İDDİALARI DİLLE REDDETTİ
Can, evinde uyuşturucu partisi düzenlemediğini de vurguladı. Can, şunları dile getirdi:
- "Gözaltına alındığımda TCK 191 ve TCK 216 suçlarından gözaltına alındığımı biliyordum. Ancak şu an fuhuş suçu ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarından da gözaltına alındığımı şimdi öğrendim. Bununla ilgili de savunmamı yapacak olursam; hayatımın hiç bir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim, aracılık edip para kazanmadım.
- Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim. diyeceklerim bundan ibarettir"
AVUKATININ SAVUNMASI
Mika Raun Can'ın avukatı da şu savunmayı yaptı:
- "Müvekkilim samimi bir şekilde bildikleri anlatmıştır. Kendisi TCK 191 kapsamında yurt dışında kullanımı serbest olduğu Hollanda'da denemek amacıyla çok az bir miktarda uyuşturucu kullanmıştır.
- Bundan öncesinde ve sonrasında Türkiye'de herhangi bir kullanımı söz konusu olmamakla birlikte kullanılan ortamlarda da bulunmamıştır. Söz konusu seyahat ile ilgili bilet kayıtları ve otel rezervasyonları mevcuttur. TCK 216 maddesi kapsamında müvekkilin yaşadığı bir sağlık problemi karşısında kadın doğum doktoruna gitmiş ve hayatının geri kalanını da sosyal medya hesabında da paylaştığı gibi de bu olayı da belli bir amaç gütmeden paylaşmıştır.
- Müvekkilim etkileşimi yüksek bir içerik üretici olduğu için haber siteleri ve magazin sayfaları müvekkilimin bu paylaşımını çarpıtarak ve hatta üzerine " kızlar 3 aylık hamileyim " şeklinde yazı eklemek suretiyle olayı çarpıtarak etkileşim kazanmaya çalışmışlardır.
- Hatta yazılan yazıların karakterinden de android işlemcili telefondan yazıldığı, ancak müvekkilimin yıllardır Iphone kullandığından farklılık rahatça anlaşılır.
- Bu sebeple müvekkilim üstüne atılı olan Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasının unsurları oluşmamıştır.
- Zira müvekkilimin doktora gidiyor olması kamu düzenini bozan bir tehlike oluşturmamaktadır. TCK 190 maddesi kapsamında müvekkilim kendisi uyuşturucu madde kullanmamaktadır.
- İfadesinde de samimi bir şekilde belirttiği üzere bu güne kadar denemediği için denemek amacıyla kullanımı serbest olan bir ülkede kullanmıştır.
- Kendi kullanmadığı bir durumda da başkalarına yer sağlamamıştır. TCK 227 maddesi kapsamında ise müvekkilim cinsiyet değişiminden itibaren düzenli bir ilişkiye tabidir ve yaşam tipi buna göredir.
- Başkalarının hiç bir suretle kadın pazarlamamıştır. Üzerlerinden maddi menfaat elde etmemiştir. Serbest bırakılmasını talep ederiz"