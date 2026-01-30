Sivas Türkiye birincisi oldu

Sivas Türkiye birincisi oldu
Yayınlanma:
Türkiye'de resmi kayıtlara göre 18 bin 215 köy bulunuyor. En fazla köy ise 1231 ile Sivas'ta yer alıyor. Türkiye'deki köy isimleri uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı "Halilefendi Çiftliğiköyü" 23 harfle en uzun isim olarak öne çıkıyor, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki "Koşuburnutürkmenleri" köyü ise 20 harfle ikinci sırada yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenilen bilgilere göre, en fazla köy 1231 ile Sivas’ta bulunuyor. Sivas’ı 1054 köyle Kastamonu takip ediyor.

EN FAZLA VE EN AZ KÖY BULUNAN İLLER

En az köy sayısına sahip il 43 köyle Yalova olurken, bu ili 131 köyle Niğde takip ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN VE EN KISA KÖY İSİMLERİ

Türkiye'deki köy isimleri uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı "Halilefendi Çiftliğiköyü" 23 harfle en uzun isim olarak öne çıkıyor, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki "Koşuburnutürkmenleri" köyü ise 20 harfle ikinci sırada.

Türkiye'de köy sayısı 18 bin 215 olarak kayıtlara geçti

En kısa isimler arasında ise Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Dut, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ece, Siirt'in Şirvan ilçesindeki Oya, Ardahan'ın Hanak ilçesindeki Geç, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Efe ve Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Bük bulunuyor.

Haritada dikkati çeken isimlere sahip köyler de yer alıyor. Örnekler şöyle:

"Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 'Bunalan', 'Dertli' ve 'Asayiş', Erzincan'ın İliç ilçesindeki 'Çöpler', Kırşehir'in Mucur ilçesindeki 'Bazlamaç', Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki 'Kaygılı', Iğdır merkezdeki 'Panik', Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki 'Gaipler', Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 'Ürküt', Kars'ın Kağızman ilçesindeki 'Çilehane', Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 'Dondurma', Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 'Dokuz', Sivas'ın İmranlı ilçesindeki 'Sinek' köyü."

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi, ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılıyor.

Köylerin aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesinde de aynı usul uygulanıyor.

Kaynak:AA

Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Ekonomi
Gram altın 7 bin liranın altına düştü
Gram altın 7 bin liranın altına düştü
Ocak enflasyonu ne kadar olur? Salı günü açıklanacak!
Ocak enflasyonu ne kadar olur? Salı günü açıklanacak!