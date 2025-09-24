Bursa’da dehşet! Tartıştığı kişiyi başından vurup kaçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada Kenan B. Özay A.'yı tabancayla başından vurdu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde yaşandı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BAŞINDAN VURDU

Edinilen bilgilere göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan 2 kişiden Kenan B. yanında getirdiği tabanca ile Özay A.’ya ateş etti.

Özay A. başına aldığı kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Kenan B. ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Özay A., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından aracıyla kaçan şüpheli Kenan B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.