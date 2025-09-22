Bodrum'da şok olay! Hesap ödemeyip silah çektiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kafeteryada 3 kişi hesabı ödemeden kaçmak istedi.

Saat 21.00 sıralarında Barış Meydanında bulunan Bodrum Denizciler Derneğine ait kafeteryada meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, işletmede müşteri olarak bulunan B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) hesap ödemeden ayrıldı.

KAFETERYANIN ÖNÜNDEN TEKRAR GEÇTİLER

Hesap ödemeyen 3 kişi kafeteryanın önünden tekrar geçtiği sırada, işletme personeli ile şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.C.K., belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etmeye başladı.

POLİS YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI

S.C.K., E.K. ve B.İ., isimli 3 şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, suç aleti tabancaya ise el koydu.

Kurşunların işletmeye isabet ettiği olay yerinde polis tarafından inceleme yapılırken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de işyeri önüne gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.