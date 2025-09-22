Bodrum'da şok olay! Hesap ödemeyip silah çektiler

Bodrum'da şok olay! Hesap ödemeyip silah çektiler
Yayınlanma:
Muğla'da bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan 3 şüpheli ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 1 şüpheli çalışanlara silahla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kafeteryada 3 kişi hesabı ödemeden kaçmak istedi.

Saat 21.00 sıralarında Barış Meydanında bulunan Bodrum Denizciler Derneğine ait kafeteryada meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, işletmede müşteri olarak bulunan B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) hesap ödemeden ayrıldı.

bodrumda-hesap-odemeyip-cevreye-ates-acan-3-supheli-yakalandi.jpg

KAFETERYANIN ÖNÜNDEN TEKRAR GEÇTİLER

Hesap ödemeyen 3 kişi kafeteryanın önünden tekrar geçtiği sırada, işletme personeli ile şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Müşterilerin hesap ödemek için verdikleri karttan para çeken 4 şüpheli tutuklandıMüşterilerin hesap ödemek için verdikleri karttan para çeken 4 şüpheli tutuklandı

Tartışma sırasında S.C.K., belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etmeye başladı.

bodrumda-hesap-odemeyip-cevreye-ates-a-925276-274844.jpg

POLİS YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI

S.C.K., E.K. ve B.İ., isimli 3 şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, suç aleti tabancaya ise el koydu.

bodrumda-hesap-odemeyip-cevreye-ates-a-925277-274844.jpg

Kurşunların işletmeye isabet ettiği olay yerinde polis tarafından inceleme yapılırken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de işyeri önüne gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

