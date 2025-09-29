Bursa'da büyük su felaketi kapıda! Yalnızca yedi gün kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda kentteki içme suyu kaynaklarının kritik düzeye geldiğini açıkladı.

Bozbey, “Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi DSİ'ye ilettik. Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim tarihinde barajlardaki su tükenmiş olacak” dedi.

"YERALTI SU SEVİYESİ 250 METREYE KADAR İNDİ"

Bozbey, kentteki su ihtiyacının eskiden Doğancı ve Nilüfer barajları ile Uludağ pınarlarından karşılandığını belirterek şunları söyledi:

“Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yeraltı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum.”

NİLÜFER'DE HİÇ SU KALMADI!

Doğancı’da su seviyesi yüzde 6,81’e, Çınarcık’ta yüzde 50’ye inerken, Nilüfer Barajı’nda hiç su kalmadığını söyleyen Bozbey, günlük su tüketiminin 525 bin metreküp civarında olduğunu aktardı.

Barajlardaki suyun takviyesi için yapılan çalışmalara da değinen Bozbey, “Çınar Barajı’ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Bypass hattını hayata geçirmeseydik eylül ayından itibaren kesintiler olacaktı. Şu ana kadar su kesintisi olmadı” dedi.

ARSENİK İDDİALARINA YANIT VERDİ

“Bypass hattından gelen suyun arsenikli olduğuna” dair iddialara da yanıt veren Bozbey, kentin suyunu kendisinin de içtiğini söyledi:

“Bir kent yöneticisinin, bu tür şeyleri sormadan ve araştırmadan söylememesi lazım. Bunlar insan hayatını ilgilendiren konular. Su, Doğancı Barajı’na geliyor. Suyumuz, Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerine göre arıtılıyor. Biz Bakanlığın kriterleri haricinde DSÖ’nün kriterlerini uyguluyoruz. Ondan sonra ‘Su, Bursa’da çeşmeden içilir’ dedik. Ben de suyu çeşmeden içiyorum”

Bozbey, barajlarda kalan su miktarının hızla azaldığını belirterek şunları söyledi:

"Doğancı Barajı’nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama bir metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve Kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapılacaksa da kamuoyunun karşısına çıkıp bilgi veririz. Nasıl yapılacağını da paylaşırız. Yağmur etkin biçimde yağmaz ise su kesinti yapılabileceği görülüyor. Olma olasılığı kuvvetli. Yağmurlar devam ederse elbette gerek kalmayacak. Bypass hattını yapmasaydık daha vahim sonuçla karşı karşıyaydık. Bypass hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Yılbaşında karar verdiğimiz için kendimizi rahat hissediyoruz"

DSİ'YE ÇAĞRI

Su maliyetlerinin büyükşehirler içinde en düşükler arasında olduğunu belirten Bozbey, 1 metreküp suyun maliyetinin 80-85 liraya kadar çıktığını söyledi. Deniz suyu arıtımıyla içme suyu teminine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ekledi.

Çınarcık Barajı’nda 150 milyon metreküp su olduğunu, bunun 75 milyon metreküplük kısmının içme suyu için ayrıldığını belirten Bozbey, “Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi ilettik. Şu an buradaki 150 milyon metreküpün 105 milyon metreküpünü kullanmak zorundayız. 75 milyon metreküp bize yetmiyor” dedi.

BUSKİ'NİN BORCUNU AÇIKLADI

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların mali durumunu da açıklayan Bozbey, şöyle konuştu: