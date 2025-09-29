Ankara'da kırmızı alarm! Kuraklık vurdu musluklarda su tamamen kesildi

Ankara'nın birçok ilçesinde, kuraklık ve aşırı su tüketimine bağlı olarak su kesintileri yaşanmaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başta Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan olmak üzere çok sayıda ilçede depoların su seviyelerinin düşmesi nedeniyle planlı ve plansız kesintiler uygulandığını duyurdu. Bu durum, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düştüğü endişesini artırıyor.

ASKİ'DEN "KURAKLIK VE TÜKETİM" VURGUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan resmi açıklamalarda, kesintilerin ana nedeni olarak uzun süredir devam eden kuraklık ve buna bağlı olarak artan yoğun su kullanımı gösterildi. Özellikle Sincan, Mamak, Yenimahalle ve Çankaya gibi büyük ilçeler için yapılan duyurularda, "Yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir" ifadeleri kullanıldı. Benzer şekilde Beypazarı ilçesindeki kesintinin sebebi, "Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir" şeklinde açıklandı.

İLÇELER BİR BİR ETKİLENİYOR

Başkent genelinde etkili olan su sorunu, 28 Eylül 2025 tarihinden itibaren birçok mahalleyi etkiledi.

ASKİ'nin verilerine göre kesinti yaşanan bazı merkez ilçeler ve mahalleler şunlar:

Çankaya: Yakupabdal Mahallesi'nde yoğun kullanım ve kuraklık nedeniyle kesinti ve basınç düşüklüğü yaşanacağı bildirildi.

Keçiören: İlçenin yüksek kotlarında bulunan mahallelerin genelinde aşırı su sarfiyatı nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanırken, Etlik Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları nedeniyle Basınevleri Mahallesi gibi bazı bölgelerde de planlı kesinti uygulanacağı duyuruldu.

Mamak: Aralarında General Zekidoğan, Mutlu, Ege ve Cengizhan mahallelerinin de bulunduğu 12 mahallede, depo seviyelerinin düşmesine bağlı olarak 24 saate varan kesintiler öngörülüyor.-

Sincan ve Yenimahalle: Her iki ilçenin de tamamını veya büyük bir bölümünü etkileyen kesintilerin, yoğun kullanıma bağlı depo seviyelerindeki düşüşten kaynaklandığı belirtildi.