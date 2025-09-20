Bursa'da 3 katlı binada yangın: Giriş katı kullanılamaz hale geldi
Bursa'da üç katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın gece saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 3 katlı kullanılmayan binada çıktı.
BİNANIN GİRİŞİ KATINI ALEVLER SARDI
Yangının kısa sürede şiddetlenmesiyle binanın giriş katındaki daire alevlerle sarıldı.
Yangını gören çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yanını kontrol altına aldı.
CAN VEYA MAL KAYBI YAŞANMADI
Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.