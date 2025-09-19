Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 7 gün arayla ikinci yangın

Yayınlanma:
Şişli’de tadilat işlemleri devam eden Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Şişli’de tadilat işlemleri devam eden Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun çatısında yangın çıktı.

Yangın saat 21.30 sıralarında Harbiye Mahallesi Dar'ül Redayi Caddesi'nde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun çatısının iç kısmında çıktı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

7 GÜN ARAYLA

12 Eylül Cuma günü de konser salonunun alt tarafındaki depo alanında yangın çıkmıştı. Yangının işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada çıktığı bildirilmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

