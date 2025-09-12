Son dakika | İstanbul’da panik anları! Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı
Yayınlanma:
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında yangın çıktı. Yangının işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada çıktığı bildirilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki işçi dumandan etkilenirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Sitemizi Haberler'de takip edin
İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun altında yer alan depoda yangın çıktı. Yangının işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada çıktığı belirlenirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ!
Yandın nedeniyle 2 işçi dumandan etkilenirken ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
