Son dakika | İstanbul’da panik anları! Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı

Yayınlanma:
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında yangın çıktı. Yangının işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada çıktığı bildirilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki işçi dumandan etkilenirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun altında yer alan depoda yangın çıktı. Yangının işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada çıktığı belirlenirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

11.png

2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Yandın nedeniyle 2 işçi dumandan etkilenirken ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

istanbul-sisli-cemal-resit-rey-konser-910424-270511.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Türkiye
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Son dakika | Edremit'te orman yangını
Son dakika | Edremit'te orman yangını