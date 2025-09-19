Düğün eğlencesi facia getiriyordu: Havai fişekler yangın çıkardı
Mersin’in Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılıkta yangın çıktı. Gece saatlerinde ilçeye bağlı Becili Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılıkta çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan düğün sırasında atılan havai fişeklerden çıktığı iddia edilen yangında bazı ağaçlar zarar görürken, bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği belirtildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)