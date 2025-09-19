Düğün eğlencesi facia getiriyordu: Havai fişekler yangın çıkardı

Düğün eğlencesi facia getiriyordu: Havai fişekler yangın çıkardı
Yayınlanma:
Mersin’in Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının, düğünde atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Mersin’in Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılıkta yangın çıktı. Gece saatlerinde ilçeye bağlı Becili Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılıkta çıktı.

Antalya’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyorAntalya’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan düğün sırasında atılan havai fişeklerden çıktığı iddia edilen yangında bazı ağaçlar zarar görürken, bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

