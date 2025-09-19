Antalya’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1 Ocak-17 Ağustos arasında Türkiye'de toplam 5 bin 231 yangın meydana geldiğini, bu yangınların da 2 bin 992'sinin orman dışı alanlarda başladığını açıkladı.