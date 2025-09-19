Antalya’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yayınlanma:
Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bölgeye sevk edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

aa-20250919-39168526-39168523-antalyanin-aksu-ilcesinde-orman-yangini-cikti.jpg

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1 Ocak-17 Ağustos arasında Türkiye'de toplam 5 bin 231 yangın meydana geldiğini, bu yangınların da 2 bin 992'sinin orman dışı alanlarda başladığını açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

