Bursa için felaket çanları çalıyor!

Yayınlanma:
Bursa’nın ana su kaynağı olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklığın etkisiyle doluluk oranı ortalama yüzde 0,54’e düştü.

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

İKİ BARAJ TAMAMEN KURUMA NOKTASINA GELDİ

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, tamamen kuruma noktasına geldi.

21 Eylül'de yüzde 5,08 olan iki barajın doluluk ortalaması, 5 Ekim itibarıyla 0,54 olarak ölçüldü.

Barajlardaki suyun bitme noktasına gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

Kaynak:AA

