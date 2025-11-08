Burdur'da yaşlı çift evlerinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Burdur’un Yeşilova ilçesi Güney köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın, yaşlı bir çiftin hayatına mal oldu.

Edinilen bilgilere göre, Durmuş Boz’a (94) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap olduğu düşünülen evi tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ekiplerin yaptığı incelemede, evde bulunan Durmuş Boz ve eşi Şerife Boz’un (88) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın nedeniyle Boz çiftinin evi kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçraması ve ısıdan dolayı komşu 3 evde de maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.