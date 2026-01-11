Konya'da şiddetli rüzgar korkuttu: Çatı uçtu tır devrildi ahır çöktü!

Yayınlanma:
Konya’nın Kadınhanı, Doğanhisar ve Hadim ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, cami minaresinin zarar gördüğü kentte bir tır devrildi; ahır çökmesi sonucu enkaz altında kalan 252 küçükbaş hayvan kurtarılırken 10’u telef oldu.

Konya'da 3 ilçede etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kadınhanı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle bir evin çatısının uçtuğu, ilçede yer alan İbrahim Paşa Camisi'nin minaresindeki kurşun kaplamaların döküldüğü belirtildi.

Kadınhanı-Ilgın kara yolunda ise rüzgarın etkisiyle bir tırın sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği ve tırın devrildiği aktarıldı.

konyada-siddetli-ruzgar-korkuttu-cati-uctu-tir-devrildi-ahir-coktu-2.jpg

Bakanlık yeni harita paylaştı: Bu illeri sarı kodla uyardı!Bakanlık yeni harita paylaştı

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Ayrıca şiddetli rüzgar, ilçede elektriklerin kesilmesine de neden oldu.

Doğanhisar'da ise şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi. Ağaçların kopardığı elektrik hatları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

konyada-siddetli-ruzgar-korkuttu-cati-uctu-tir-devrildi-ahir-coktu-3.jpg

Rüzgardan dolayı ayakta durmakta zorlandılarRüzgardan dolayı ayakta durmakta zorlandılar

10 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Diğer yandan Hadim ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Dedemli Mahallesi Çatdere Küme Evleri'nde Veysel Parlak'a ait ahır çöktü. Çökme esnasında ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle enkaz altında kalan 252 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kaynak:AA

