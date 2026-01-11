Konya'da şiddetli rüzgar korkuttu: Çatı uçtu tır devrildi ahır çöktü!

Konya'da 3 ilçede etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kadınhanı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle bir evin çatısının uçtuğu, ilçede yer alan İbrahim Paşa Camisi'nin minaresindeki kurşun kaplamaların döküldüğü belirtildi.

Kadınhanı-Ilgın kara yolunda ise rüzgarın etkisiyle bir tırın sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği ve tırın devrildiği aktarıldı.

Bakanlık yeni harita paylaştı

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Ayrıca şiddetli rüzgar, ilçede elektriklerin kesilmesine de neden oldu.

Doğanhisar'da ise şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi. Ağaçların kopardığı elektrik hatları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi meydana geldi.

Rüzgardan dolayı ayakta durmakta zorlandılar

10 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Diğer yandan Hadim ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Dedemli Mahallesi Çatdere Küme Evleri'nde Veysel Parlak'a ait ahır çöktü. Çökme esnasında ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle enkaz altında kalan 252 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.