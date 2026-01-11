Bakanlık yeni harita paylaştı: Bu illeri sarı kodla uyardı!

Bakanlık yeni harita paylaştı: Bu illeri sarı kodla uyardı!
İçişleri Bakanlığı, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bolu'nun güneyindeki yağmurun, yüksekler başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar ve Ankara'da kuvvetli sağanağın, bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz'de, Batı Akdeniz ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla İç Anadolu Bölgesi genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:AA

