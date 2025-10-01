Burdur’da karbonmonoksit faciası! 7 işçi hastanelik oldu

Burdur’da karbonmonoksit faciası! 7 işçi hastanelik oldu
Yayınlanma:
Burdur’da, şeker fabrikasında çalışan 7 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiği değerlendirilirken 7 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Burdur Şeker Fabrikası’nda çalışan bazı işçiler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan, fabrikada çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine, olay yerine acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kantinden şeker alan 9 öğrenci zehirlendi! Ambulanslar peş peşe geldiKantinden şeker alan 9 öğrenci zehirlendi! Ambulanslar peş peşe geldi

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENDİKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR!

Karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

whatsapp-image-2025-10-01-at-12-57-20.jpeg

SAĞLIK DURUMLARI İYİ!

Hastanede tedavi altına alınan 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken ekiplerin fabrikadaki çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yedikleri tavuk mu hayattan kopardı? İki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktıYedikleri tavuk mu hayattan kopardı? İki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Karbonmonoksit zehirlenmesi, karbonmonoksit gazının solunması sonucunda gazın, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yerine geçmesiyle meydana gelir. Yaşanan bu durum oksijen yetersizliğine yol açarak baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı gibi belirtilere yol açar.

Kaynak:AA

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak
Tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongrede aday olacak
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi
İDEF protestosunda tutuklanan İsmail Çelik tahliye edildi
Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu
Diyarbakır'ın toprağından tarih fışkırdı! Uzmanlar seferber oldu