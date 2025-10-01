Burdur’da karbonmonoksit faciası! 7 işçi hastanelik oldu

Burdur Şeker Fabrikası’nda çalışan bazı işçiler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan, fabrikada çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine, olay yerine acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENDİKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR!

Karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ!

Hastanede tedavi altına alınan 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken ekiplerin fabrikadaki çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Karbonmonoksit zehirlenmesi, karbonmonoksit gazının solunması sonucunda gazın, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yerine geçmesiyle meydana gelir. Yaşanan bu durum oksijen yetersizliğine yol açarak baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı gibi belirtilere yol açar.