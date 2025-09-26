Yedikleri tavuk mu hayattan kopardı? İki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı

22 Eylül tarihinde İstanbul Eyüpsultan'da Yücel, Aleyna Birkent ailesi, 4 ve 2 yaşlarındaki çocukları ile beraber evlerinde yedikleri salçalı makarna ve tavuk yemeğinin ardından kusma şikayetiyle hastaneye gitti.

İki kardeşin ölümünde korkunç şüphe: Zehirleyen tavuk mu

ANNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ ÇOCUKLARI TABURCU EDİLDİ

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde annenin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Anne yoğun bakıma kaldırıldı, baba ile iki çocuk ise yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumları iyi olduğu gerekçesi ile taburcu edildi.

SABAH ACI HABER: ÇOCUKLAR KURTARILAMADI

Sabah saatlerinde iki küçük kardeş yeniden rahatsızlandı. Çocukların rahatsızlandığını gören baba evlatlarını hastaneye yetiştirdi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kardeş kurutulamadı.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Birkent ailesinin rahatsızlandıkları ilk gün ailece hastaneye girdiği son görüntüler ortaya çıktı. Görtüntülerde annenin tekerlekli sandalye ile hastaneye giriş yaptığı, çocukların da anne babalarının kucaklarıda olduğu, ayrıca annenin sedye ile taşındığı anlar yer aldı. Bunlarla beraber 2 yaşındaki Melisa'nın pusette elinde oyuncakla durduğu anlar yürekleri dağladı.

POLİS KAYITLARINA "GIDA ZEHİRLENMESİ" OLARAK GEÇTİ

Facia, 23 Eylül Salı günü saat 12.04 sıralarında polise yapılan bir ihbarla adli kayıtlara girdi. Polise gelen ilk bilgide, "4 yaşında çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti, annesinin de durumu iyi değil, acil ekip talep eder" denilerek olayın vahameti bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri derhal hastaneye giderek soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUYLA AYDINLANACAK

Hayatını kaybeden 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia, Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köy İçi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis ve savcılık tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ederken, ailenin o akşam yediği yemeklerden alınan numuneler inceleniyor. İki kardeşin kesin ölüm nedeni ve olayın ardındaki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan detaylı otopsi raporuyla netlik kazanacak.