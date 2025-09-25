İki kardeşim ölümünde korkunç şüphe: Zehirleyen tavuk mu

Olaylar zinciri, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde yaşandı. Baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) Birkent, evde yedikleri iddia edilen salçalı makarna ve tavuk yemeğinin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

ANNE KALP KRİZİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI, ÇOCUKLAR TABURCU EDİLDİ

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde, anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Durumu kritik olan genç kadın, derhal yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Baba Yücel Birkent ve iki küçük çocuğu Alparslan ile Melisa Rabia ise yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu değerlendirilerek taburcu edildi ve evlerine gönderildi.

SABAHA KARŞI GELEN ACI HABER

Ancak ailenin yaşadığı kâbus, asıl bu andan sonra başladı. Ertesi gün sabah saatlerinde, evde bulunan Alparslan ve Melisa Rabia'nın durumu yeniden kötüleşti. Çocuklarının fenalaştığını gören baba Yücel Birkent, büyük bir panikle evlatlarını tekrar hastaneye götürdü. Ancak hastanede durumları hızla ağırlaşan iki minik kardeş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak peş peşe hayatını kaybetti.

POLİS KAYITLARINA "GIDA ZEHİRLENMESİ" OLARAK GEÇTİ

Facia, 23 Eylül Salı günü saat 12.04 sıralarında polise yapılan bir ihbarla adli kayıtlara girdi. Polise gelen ilk bilgide, "4 yaşında çocuk gıda zehirlenmesinden hayatını kaybetti, annesinin de durumu iyi değil, acil ekip talep eder" denilerek olayın vahameti bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri derhal hastaneye giderek soruşturma başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUYLA AYDINLANACAK

Hayatını kaybeden 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia, Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köy İçi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis ve savcılık tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ederken, ailenin o akşam yediği yemeklerden alınan numuneler inceleniyor. İki kardeşin kesin ölüm nedeni ve olayın ardındaki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan detaylı otopsi raporuyla netlik kazanacak.