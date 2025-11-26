Bungalov dolandırıcılığına 23 tutuklama

Yayınlanma:
Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bungalov ilanlarıyla 1.5 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden sahte bungalov ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şebekeye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

1.5 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bungalov kiralamak isteyen ve şüphelilerin hesap numaralarına havale yaptıktan sonra dolandırıldığını belirten çok sayıda kişinin başvurusu üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, toplam 1 milyon 482 bin TL tutarında dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Sosyal medyadaki sahte bungalov ilanlarına dikkat! 16 ilde operasyonSosyal medyadaki sahte bungalov ilanlarına dikkat! 16 ilde operasyon

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkâri, Sinop ve Muş'ta 22 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 50 ekip ve 100 personelin katıldığı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

11 ilde bungalov dolandırıcılığı: 37 gözaltı11 ilde bungalov dolandırıcılığı: 37 gözaltı

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon öncesinde 3 şüphelinin daha tutuklandığı bildirildi. Toplam 24 şüpheliden 21'i bugünkü duruşmalarda ifade verirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 23'e ulaştı. MASAK verilerine göre şüphelilerin toplam işlem hacminin 1 milyar 175 milyon 970 bin TL olduğu belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

