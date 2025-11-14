11 ilde bungalov dolandırıcılığı: 37 gözaltı

11 ilde bungalov dolandırıcılığı: 37 gözaltı
Yayınlanma:
Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, internet üzerinden sahte bungalov ilanları aracılığıyla 43 kişiyi dolandırdığı belirlenen 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Kocaeli merkezli 11 ilde eş zamanlı baskınlarla sonuçlandı.

Operasyon kapsamında, sahte bungalov ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 35 milyon liralık şüpheli hareketlilik olduğu tespit edildi.

kocaeli-1.jpg

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet bulunuyor.

Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecekYarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 37 şüphelinin savcılık sorguları sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Türkiye
AKP'li Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 paylaşımına tepki
AKP'li Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 paylaşımına tepki
20 şehit için son görev... Türkiye evlatlarını uğurluyor
20 şehit için son görev... Türkiye evlatlarını uğurluyor
Arkadaşını ağır yaramıştı! Saldırgan dakikalar önce de eski eşini bıçaklamış
Arkadaşını ağır yaramıştı! Saldırgan dakikalar önce de eski eşini bıçaklamış