11 ilde bungalov dolandırıcılığı: 37 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Kocaeli merkezli 11 ilde eş zamanlı baskınlarla sonuçlandı.

Operasyon kapsamında, sahte bungalov ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 35 milyon liralık şüpheli hareketlilik olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet bulunuyor.

Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 37 şüphelinin savcılık sorguları sürüyor.