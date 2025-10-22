Sosyal medyadaki sahte bungalov ilanlarına dikkat! 16 ilde operasyon

Soruşturma, İzmir'de son 9 ay içerisinde sosyal medyada gördükleri bungalov evleri kiralamak isterken dolandırıldıklarını belirten 17 mağdurun polise başvurmasıyla başladı. Mağdurların şikayetleri üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, 17 mağdurun kapora ve kiralama bedeli adı altında toplam 600 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 37 GÖZALTI

Polis, şüphelilerin sosyal medya platformlarında cazip fiyatlarla sahte bungalov kiralama ilanları yayınladıklarını, kendileriyle iletişime geçen mağdurlardan kapora ve kira bedeli adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında bu yöntemle toplamda 70 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri de ortaya çıkarıldı. Delillerin toplanmasının ardından İzmir merkezli olmak üzere 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında şebeke yöneticilerinin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 19'U TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.