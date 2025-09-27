Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Eski CHP Milletvekili ve Deniz Baykal’ın danışmanı olarak görev yapan kamuoyu araştırmacısı Bülent Hasan Tanla, hayatını kaybetti.

Eski CHP Milletvekili ve uzun yıllar Deniz Baykal’ın danışmanı olarak görev yapan Bülent Hasan Tanla, hayatını kaybetti. Türkiye’nin araştırma alanındaki öncü isimlerinden biri olan Tanla, alzheimer tedavisi görüyordu.

Tanla, 1980’li yıllarda Türkiye’nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan Piar-Gallup Araştırma Şirketi’ni kurarak siyaset ve kamuoyu araştırmaları alanında önemli çalışmalar yürüttü. Siyasi yaşamında da aktif rol üstlenen Tanla, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde milletvekilliği yaptı ve partinin çeşitli dönemlerinde danışmanlık görevlerinde bulundu.

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), yayımladığı taziye mesajında, “YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

Bülent Hasan Tanla’nın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

