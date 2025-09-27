İktidarın CHP planını açıkladı: Seçimden bu yana ne yapıldığını tek tek anlattı

CHP İstanbul'a Gürsel Tekin beraberindeki heyetin kayyum atanmasının ardından delegelerin imzası ile gidilen 22. Olağanüstü Kongre'de bir kez daha seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuru reddedildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına atıf yapılarak ve yeni seçilen yönetimin “statü kazanamayacağı” iddiası ile yapılan başvuru, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu kesin kararı ile boşa düştü.

YSK gibi bir üst mahkemenin verdiği kararlara rağmen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararlar ana muhalefete 'siyasi müdahale' olarak yorumlanırken hem vatandaştan hem de siyasilerden tepkiler yükseldi. Özgür Çelik de yaşananların CHP'nin birinci parti çıktığı yerel seçimden bu yana iktidarın müdahalesi olduğunu ifade ederek soruşturmalar, tutuklamalar ve kayyum atamaları ile ilerleyen süreci anlattı.

İKTİDARIN CHP PLANINI AÇIKLADI

Arena'da Usta gazeteci Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlayan Özgür Çelik, CHP'ye yönelik müdahaleleri açıkladı. İktidarın yerel seçim sonuçlarının ardından harekete geçtiğini vurgulayan Çelik şunları söyledi:

"Kurultay zamanı Ankara'daydık. Ankara'da 'Özgür Çelik'in içinde olduğu toplantı odasına Bursa İl Başkanı odaya girerken suratı asıktı, çıkarken mutluydu'. Ben bu ifade için sabahın köründe kalkıp Bursa'ya gittim. 'Sayın Savcım beni bunun için mi çağırdınız' dedim. Bununla ve benzer bir takım meselelerle mutlak butlan tartışması açıldı."

"Ben bunun sebebini biliyorum. Mesele şu, CHP'ye bir sınır çizmek istiyorlar. CHP İstanbul'da birkaç ilçe kazansın bununla idare etsin biz de iktidar olalım. Bize kumda oynayın diyorlar biz okyanusa açılmayı seçtik. 2023 seçimleri gerçekleşti, kazanılamadı."

"Ekrem Başkanımız bir açıklama yaptı, Özgür Özel Başkanımız dedi ki 'ben adayım.'

O gün karar verdiler. Üç düğmeye bastılar. Dediler ki, 'Biz Türkiye'yi muhtaçlaştırma politikasıyla yönetiyoruz. Vatandaşı belediyeler eliyle sosyal yardıma muhtaç hale getirdik. Bu bağı artık CHP kuracak. Bizim iktidarımızın gidişi demektir bu' dediler ve tasarruf tedbirleri genelgesini çıkardılar."

SEÇİMDEN BU YANA NE YAPILDIĞINI TEK TEK ANLATTI

"Baktılar CHP'li belediyeler devam ediyor. İkinci tuşa bastılar finansman baskısı. Yıllarca belediyeleri batırdılar sonra kalkıp CHP'li belediyelere SGK borçları çıkardılar. Öyle de durduramadılar başladılar yargı müdahalesi."

"Bakın bir parantez açayım. Ekrem Bey cezaevine girdikten sonra çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Gençlere sosyal destek vermişiz. Ulaşım desteği vermişiz. Kızlar okusun desteği vermişiz. Kıyafet desteği veriyoruz. 2498 okulun temizlik hizmetini İBB yaptı. Sıfırdı 16 tane yurt açıldı. 7300 öğrenciye burs veriliyor. Çiftçilerin yanında duruyoruz. 19 tane Kent Lokantası açıyoruz. Dalga geçtiler bunlarla hatırlıyoruz. 260 Bin kişiye istihdam sağladık. Emeklilere pazar desteği gibi."

"Bunu niye anlattım. Üçüncü düğmeye bastılar. Tutuklamaya başladılar. Baktılar yine durmuyor hizmetler, başladılar CHP'nin kurumsal kimliğine saldırmaya. Ben İl Başkanı seçildim. 2023'te. 2025 Şubatına kadar tek bir itiraz yok ama o tarihte kurultay ve il kurultayına dava açıldı."

"Dediler ki CHP yüzde 38 aldı ama bunun içinde Kürt Demokratlar, Liberal Demokratlar, Muhafazakar Demokratlar var ama nasıl olsa bu destek iner ama baktı ki olmuyor. Ya CHP'yi kavgalı gösterelim ya da 90'lardaki gibi bölelim. Şimdi de bunu yapmaya çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. 5 Bin polis geldiğinde direnen insanlar bu saldırıların karşısında dimdik duran insanlardır."

"EKREM BAŞKANI VATANDAŞ ADAY YAPTI"

"CHP aynı anda hem adalet mücadelesi hem toplum sorunları ve çözümleri ile ilgili program yapmak. Adaylık meselesiyle ilgili neler olur falan 15 Buçuk milyon oyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır, nokta. Biz ön seçimi sadece üyelerle yapacaktık ama 15 buçuk milyon insan geldi. Biz belirlemedik vatandaş belirledi Ekrem Başkanın adaylığını."