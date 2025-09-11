Bu ne yaman çelişki! Yana yana kül olduk bütçesini düşürdük de düşürdük

Türkiye, 2025 yazında da alevlere teslim oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte 27, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde 200’e yakın yangın çıkarken aralarında İzmir, Manisa, Balıkesir, Sakarya ve İstanbul’un da yer aldığı şehirlerde çıkan yangınlar uzun süre boyunca söndürülemedi.

Yangınlarda binlerce hektar orman alan küle dönerken bazı şehirlerde saatlerce devam eden yangınlara havadan müdahale edilmediği ileri sürüldü. Yangınlara müdahaledeki yetersizlik Gözleri Orman Genel Müdürlüğü’ne çevirdi.

BÜTÇE CİDDİ ORANDA GERİLEDİ!

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Türkiye’nin ciğerlerini yakan yangınlara müdahalenin yetersiz kaldığı gerekçesiyle sıklıkla tartışılan Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesi, dikkat çeken tabloyu gözler önüne serdi. Müdürlüğün bütçe payının, yıllar içinde gitgide azaldığı tespit edilirken müdürlüğe 2026 yılı için teklif edilen bütçenin payı da 2019 yılını bile yakalayamadı.

2019 yılında OGM’ye, 3 milyar 310 milyon 410 bin TL bütçe verildi. Müdürlüğün 3,3 milyar TL’lik 2019 yılı bütçesinin, 73 milyar 771 milyon 848 bin TL’lik özel bütçeli idarelerin toplam bütçesi içindeki oranı, yüzde 4,48 olarak hesaplandı. OGM’nin bütçe payı, 2020 yılı itibarıyla gitgide eridi.

Toplamda 27 bin 485 hektar orman alanının küle döndüğü 2024 yılında OGM’nin bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı, en düşük seviyeye düştü ve yüzde 2,55 olarak gerçekleşti.

OGM bütçesi 2025 yılında ise 45 milyar 494 milyon 330 bin TL olurken 2025 yılı bütçesinin özel bütçeli idarelerin toplam bütçesi içindeki payı, yüzde 3,3 olarak belirlendi.

2026 YILI İÇİN YÜZDE 3,6 TEKLİF EDİLDİ!

OGM’ye teklif edilecek bütçenin yetersizliği ise dikkatleri çekerken OGM’ye 2026 yılında 59,2 milyar TL bütçe verilmesi öngörüldü. OGM’ye teklif edilen bütçenin payı ise yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

