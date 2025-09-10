Avcılar'da bir evde başlayıp 3 binaya sıçrayan yangın kontrol altında

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 binaya sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi G.79’uncu sokakta bulunan 2 katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki binalara da yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında yaralanan olmazken, binalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinlerinden Ercan Şahin, ilk başta küçük bir duman gördüklerini belirterek, “Çatı komple yandı, 10 dakika içinde de 2 binaya sıçradı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, iki kez patlama oldu, tüp patlamasından şüpheleniyoruz. Neyse ki evdekiler çıkarılmış, yaralı olmadığını öğrendik” dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.