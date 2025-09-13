Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek

Bu kez feryat Devlet Bahçeli'nin memleketinden geldi! İsyan: Bu sese kim kulak verecek
Yayınlanma:
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı yapan çitçiler geçtiğimiz yıl zarar ettiklerini bu yıl ise beklentilerinin fazla olduğunu ifade ettiler. Çiftçi Halil Özge, "Mazota göre beklentilerimiz çok yüksek. Pandemiden önce 1 kilo fıstık satıyorduk, 4 litre mazot alıyorduk şimdi bir kilo fıstık satıyoruz 1 litre mazot alamıyoruz. Çiftçinin hali çok kötü" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl ürünlerini çok düşük fiyata sattıklarını ve zarar ettiklerini belirten çiftçiler, bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Çiftçi İbrahim Kuyucuoğlu, "Osmaniye'nin fıstığı bir numaralı fıstık tat olarak. Fiyatlar bizi kurtarmıyor. 60-70 lira arası olması gerekiyor. Çiftçi olarak çok zor durumdayız. Geçen sene kilosu 30 lira civarındaydı. Maliyetlerimiz arttı, mazot 60 liraya dayandı hepsi arttı. Geçen sene zaten köküyle zarar ettik bu sene de beklentilerimiz yüksek, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

tarim2.jpg

“İŞİN İÇİNDEN HİÇ ÇIKILMAZ OLDU”

Üreticilerden Halil Özge, "Mazota göre beklentilerimiz çok yüksek. Pandemiden önce 1 kilo fıstık satıyorduk, 4 litre mazot alıyorduk şimdi bir kilo fıstık satıyoruz 1 litre mazot alamıyoruz. Çiftçinin hali çok kötü. Gübresi, mazotu, işçisi, işçi ile hiç baş gelinmiyor. İşin içinden hiç çıkılmaz oldu. Hep iflas... Eker zarar, eker zarar daha ne olacak yani sonu ne olacak? Mecburi terk edecek iflas edecek" sözlerini sarf ederken üretici Bünyamin Duyar, "Şu an girdiler çok yükseldi geçen seneninkinin iki katından da fazla girdileri var. Şu an fıstık kilosu 70 lira bandında giderse üreticiyi el elde baş başta çıkartır oradan ötesi zarara girer. Üreticinin hepsi zarar etti geçen sene 30- 35 lira bandında satıldı fıstıklar, herkes zarar etti" ifadelerini kullandı.

iftci.jpg

“VAY ÇİFTÇİNİN HALİNE”

Üretici Mehmet Kuşçu ise, konuyla ilgili “Yer fıstığı bu sene 100 lira olması gerekirken şu an 50 lira gitgide de düşüyor. Sayın milletvekillerimizden bu çiftçinin halini görmesini istiyoruz. Geçen sene kilosun 30 liraya sattık, 45 liradan başladı 30 liraya düştü, bir sahibimiz olmadığından. Tuzla'da 60 liradan satıldı burada 45 liraya kadar şu an düşürdüler. Girdi maliyetlerimiz gübreyi geçen sene 10 liraya aldık,13 liraya bu sene 30 lira. Şöyle bakıyorum girdilerimiz çok yüksek satışlarımız çok düşük. Böyle giderse çiftçinin vay haline. Terk edeceğiz yapacak bir şey yok. Ne yapacağız, şoförlük yapacağız, işçilik yapacağız gidip birilerinin kapısında çalışacağız. Çiftçi çok zor durumda" sözlerini iletti.

iftci2.jpg

Ankara'da gıda terörü! 11 ton sofralara gelmeden imha edildiAnkara'da gıda terörü! 11 ton sofralara gelmeden imha edildi

CHP’li Ağbaba "Asıl sorun" diyerek üretici için uyardıCHP’li Ağbaba "Asıl sorun" diyerek üretici için uyardı

Kaynak:ANKA

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Türkiye
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Avcılar’da art arda 3 silahlı soygun: 5 kişi tutuklandı
Avcılar’da art arda 3 silahlı soygun: 5 kişi tutuklandı