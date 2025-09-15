Bu kez dehşetin adresi Beylikdüzü! Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurdu

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Y.K. (41) boşanma aşamasındaki eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteye geldi. Yaşanan tartışma sırasında Y.K. isimli saldırgan boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olaya ilişkin inceleme başlattı. Yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek yaya olarak kaçan saldırganın izini sürdü. Saldırgan, kısa sürede gözaltına alındı. Ayrıca, şahsın kaçarken çöp konteynerine attığı silah da, polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Olaya ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi.

