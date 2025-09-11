5 yaşındaki çocuğunun önünde katledilen Başak defnedildi

Olay, geçen salı günü Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi 2075'inci Cadde üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan Yüksek Mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile bir araya geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kayınpeder Kudret Arslan, gelini Başak'ı oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde kapıyı açıp yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.

KATİLİN İFADESİ ŞAŞIRTMAD

Ağır yaralı halde dışarı çıkarak yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından bu kez boğazından bıçaklandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitiren Arslan’ın 5 yaşındaki kızı olay sırasında evdeydi. Çocuk koruma altına alınırken, baba Barış Arslan ve dedesi Kudret Arslan gözaltına alındı. Kudret Arslan ilk ifadesinde cinayeti “gelinini oğlunu aldattığını düşündüğü için” işlediğini öne sürdü.

KADINLARIN OMUZLARINDA UĞURLANDI

Cinayet kurbanı Başak Gürkan Arslan için önce Ankara Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde tören düzenlendi. Helallik alınmasının ardından Arslan’ın tabutu kadınların omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Arslan’ın cenazesi daha sonra Bursa’nın Mudanya ilçesine getirildi. Ömerbey Mahallesi Mezarlığı’ndaki defin töreninde anne Makbule ve baba Celal Gürkan sinir krizi geçirdi. Kadınların toprak attığı mezar başında “Kadın cinayetleri son bulsun” sloganları atıldı.