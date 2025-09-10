Annesinin cinayetini gören çocuğun sözleri kan dondurdu: Babam tuttu dedem de bıçakladı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), Ankara'da dün konuşmak için evine gelen boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan (63) tarafından vahşice katledildi. Çıkan tartışma sonrası Kudret Arslan, mutfaktan aldığı bıçakla gelinini 5 yaşındaki torununun gözleri önünde bıçakladı. Yaralı halde evden kaçmaya çalışan Başak Gürkan Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından apartman içinde boynundan tekrar bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Kudret Arslan ile oğlu Barış Arslan gözaltına alındı.

Başak Gürkan Arslan için bugün Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların okunup helallik alınması sırasında Başak Gürkan Arslan'ın annesi, babası ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin sonunda Arslan'ın tabutu, kadınlar tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu. Başak Gürkan Arslan'ın cenazesinin, yarın Bursa'nın Mudanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

"ÇOCUK ANLATIYOR; 'BEN ANNEMİN KANLARINI GÖRDÜM' DİYOR"

Cenaze töreninde, cinayetin tek tanığı olan küçük kızın anlattıkları, teyzesi Yaprak Gürkan Nar tarafından aktarıldı. Nar, "Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar. 5 yaşındaki kızının gözünün önünde onu bıçaklıyorlar. Kayınpeder eve girince diyor ki 'Ben halledeceğim sen dur.' Hemen mutfağa gidiyor. Gider gitmez bıçağı alıyor. İçeride bir tane batırıyor. Kaçıyor dışarıya. Dışarı kaçınca da yere düşüyor. Ben şimdi cenazesine baktım, kafasında darbe var kocaman. Yere düşmüş. Yere düşünce de boğazını kesiyorlar. Çocuk anlatıyor; 'Ben annemin kanlarını gördüm' diyor. 'Ben boğazındaki kemikleri gördüm' diyor. 'Dedemle babam yaptı' diyor. 'Babam tuttu dedem de bıçakladı' diyor" şeklinde konuştu.

"ABLAM ÇOK GÜÇLÜ BİR KADINDI"

Başak Gürkan Arslan'ın diğer kız kardeşi Işıl Bektaş ise daha önce bir darp olayına tanık olmadıklarını belirterek, "Boşanma aşamasındalardı. Bizim aklımıza hiç gelmedi. Gelseydi mutlaka engel olmaya çalışırdık; ama hiç aklımıza böyle bir şey gelmedi. Ablam çok güçlü bir kadındı. Ayakları yere sağlam basan, akıllı, evladına sahip çıkan çok iyi bir anne. Eğer olduysa bile bize söylememiştir" dedi.

Bektaş, zanlıların olaydan önce kendi anne babasının evine gittiklerini ve nafaka dahi talep edilmeyen anlaşmalı boşanma sürecini konuştuklarını anlattı. Zanlıların, 'Bugün Başak evde, biliyoruz' dediklerini ve bu bilgiyi nereden aldıkları sorulduğunda ise 'Evde kameralar var. Oradan gördük' yanıtını verdiklerini ifade etti.

14 GÜN SONRA BOŞANMA DAVASI GÖRÜLECEKTİ

Öte yandan, çiftin boşanma davasının cinayetten 14 gün sonra, 23 Eylül'de görüleceği öğrenildi. Başak Gürkan Arslan'ın, olayın yaşandığı ve 1 yıl önce satın aldığı evin eski sahibinin oğlunun da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü, bu nedenle ailenin evi satıp Kayseri'ye yerleştiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.