Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı

Yayınlanma:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler yer yer 8 saati bulabilecek. Elektrikler ne zaman kesiliyor? Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte detaylar...

İstanbul'da her gün planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı onlarca ilçede geçici elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

