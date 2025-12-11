Bu da oldu: Ahır görünümünde tesiste kaçak elektrikle kripto ürettiler

Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde, kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu, tesisin elektriğinin kayıt dışı trafoyla sağlandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Dicle Elektrik ekipleri tarafından yapılan denetimde, hayrete düşüren bir tesis tespit edildi.

Yapay zeka destekli dronlarla gerçekleştirilen denetimde, şaşırtıcı bir kaçak elektrik düzeni fark edilirken, dışarıdan bakıldığında sıradan bir ahırı andıran bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi belirlendi.

anliurfa-kripto-para-001.jpg

KRİPTO PARA ÜRETİMİ İÇİN KULLANILAN BİR TESİS OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Saha ekiplerinin bölgeye giderek yaptığı incelemede, söz konusu yapının kripto para üretimi için kullanılan bir tesis olduğu ve içeride tam 1600 kilovat gücünde kaçak bir trafo bulunduğu belirlendi. Tesiste kurulu sistemin günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik tükettiği tespit edildi. Bu miktarın, yaklaşık 1500 hanenin bir günlük elektrik ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, şirketin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki altı ilde kesintisiz ve kayıpsız enerji hedefi doğrultusunda kaçak tüketimle mücadelenin yoğun şekilde sürdüğü vurgulandı.

Yapılan tespitlerin ardından kaçak trafoya el konulurken, tesis içindeki bilgisayar sistemleri ve diğer cihazlarla ilgili teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

