Bu araç 8 yıldır aynı yerde: Sahibi öldü, sarmaşıklar sardı

Yayınlanma:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahibi 8 yıl önce vefat eden ve zamanla sarmaşıklarla kaplanan park halindeki otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S'ye ait otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor. Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.

araba.jpg

Kaza yaptı faturayı sonbahara kesti: Sürücünün 'yaprak' savunması güldürdüKaza yaptı faturayı sonbahara kesti: Sürücünün 'yaprak' savunması güldürdü

Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.

Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti." ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Ekipler, vefat eden araç sahibi Mehmet S'nin oğluna ulaşarak, aracı kaldırmasını istedi.

Bunun üzerine otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak:AA

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Türkiye
AKP Bayrampaşa'da hızını alamıyor: Hasan Mutlu'nun kedisi Bulut'a kayyum atandı!
AKP Bayrampaşa'da hızını alamıyor: Hasan Mutlu'nun kedisi Bulut'a kayyum atandı!
Uçurumdan düşerek mahsur kalan 2 turist kurtarıldı!
Uçurumdan düşerek mahsur kalan 2 turist kurtarıldı!
Ekrem İmamoğlu'nun hesabı engellendiği gün rapor geldi: Türkiye'de internet özgür değil
Ekrem İmamoğlu'nun hesabı engellendiği gün rapor geldi: Türkiye'de internet özgür değil