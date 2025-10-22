Kaza yaptı faturayı sonbahara kesti: Sürücünün 'yaprak' savunması güldürdü

Kaza yaptı faturayı sonbahara kesti: Sürücünün 'yaprak' savunması güldürdü
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir motosiklet kazası, sürücüler arasında yaşanan diyalogla sosyal medyanın gündemine oturdu. Motosikletiyle önündeki araca arkadan çarpan 17 yaşındaki A.C., kazanın nedenini "Önüme yaprak düştü, yaprağa bakarken duramadım" sözleriyle açıkladı. Kaza anı ve sonrasında yaşanan gülümseten diyalog, diğer sürücü Bahadır Y.'nin kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Yenice Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahadır Y.'nin kullandığı 16 BFF 746 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve A.C. isimli genç bir kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bahadır Y.’nin motosikletinin plakası yamulurken, A.C.'nin motosikletinin ise motor muhafaza kapağı yerinden çıkarak düştü. Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı.

onune-yaprak-dustugu-icin-kaza-yapmis-m-973781-289181.jpg

Kaza sonrası kask kamerasının kaydettiği görüntülerde, A.C.'nin kazayı açıklarken kullandığı ifadeler dikkat çekti. Genç sürücü, "Vallahi önüme yaprak düştü" diyerek ilginç bir gerekçe sundu.

onune-yaprak-dustugu-icin-kaza-yapmis-m-973778-289181.jpg

KASK KAMERASINDA KAYDEDİLEN GÜLÜMSETEN DİYALOG

Kazanın ardından sürücüler arasında yaşanan konuşma, olayın seyrini değiştirdi. Bahadır Y.'nin ilk olarak "Bir şeyin var mı?" diye sorduğu duyulurken, A.C. "Bende bir şey yok. Sizde var mı?" diye karşılık verdi. Çarptığı motosikletin plakasının yamulduğunu görünce üzülen A.C., motosikletinden inerek plakayı düzeltmeye çalıştı.

onune-yaprak-dustugu-icin-kaza-yapmis-m-973783-289181.jpg

Bu sırada "Masraf falan çıkar mı ya. Of bacağım çok acıyor" diyen A.C.'ye, Bahadır Y. hastaneye gitmeyi teklif etti. A.C., kazayı bir kez daha detaylandırarak, "Ne oldu biliyor musun? Önüme yaprak geldi, yaprağa bakarken duramadım. O yüzden çarptım" dedi. Bahadır Y. ise kendisinin de önündeki bir araba nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldığını belirtti.

"BURASI LANETLİ SOKAK"

Daha önce de aynı yerde kaza yaptığını belirten A.C.'nin son sözleri ise diyaloğu daha da ilginç hale getirdi:

“Yine aynı yerde kaza yaptım. Burası lanetli sokak. Gerçekten ya. İlk defa birine çarptım. Özür dilerim tekrar. Ne olur ben önden gideyim, tekrar çarpmayayım.”

onune-yaprak-dustugu-icin-kaza-yapmis-m-973788-289181.jpg

Bu isteğin ardından A.C. yoluna devam etti. Bahadır Y.'nin sosyal medyada paylaştığı kask kamerası görüntüleri, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenerek ilgi çekti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Türkiye
Erbakan iktidarın Kılıçdaroğlu planını açıkladı
Erbakan iktidarın Kılıçdaroğlu planını açıkladı
Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?
Altın yatırımcısı şokta! Dünkü sert düşüş sonrası piyasada son durum ne?
Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!
Meteoroloji Muğla için saat vererek uyardı!