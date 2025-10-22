Kaza yaptı faturayı sonbahara kesti: Sürücünün 'yaprak' savunması güldürdü

Kaza, Yenice Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Bahadır Y.'nin kullandığı 16 BFF 746 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve A.C. isimli genç bir kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bahadır Y.’nin motosikletinin plakası yamulurken, A.C.'nin motosikletinin ise motor muhafaza kapağı yerinden çıkarak düştü. Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı.

Kaza sonrası kask kamerasının kaydettiği görüntülerde, A.C.'nin kazayı açıklarken kullandığı ifadeler dikkat çekti. Genç sürücü, "Vallahi önüme yaprak düştü" diyerek ilginç bir gerekçe sundu.

KASK KAMERASINDA KAYDEDİLEN GÜLÜMSETEN DİYALOG

Kazanın ardından sürücüler arasında yaşanan konuşma, olayın seyrini değiştirdi. Bahadır Y.'nin ilk olarak "Bir şeyin var mı?" diye sorduğu duyulurken, A.C. "Bende bir şey yok. Sizde var mı?" diye karşılık verdi. Çarptığı motosikletin plakasının yamulduğunu görünce üzülen A.C., motosikletinden inerek plakayı düzeltmeye çalıştı.

Bu sırada "Masraf falan çıkar mı ya. Of bacağım çok acıyor" diyen A.C.'ye, Bahadır Y. hastaneye gitmeyi teklif etti. A.C., kazayı bir kez daha detaylandırarak, "Ne oldu biliyor musun? Önüme yaprak geldi, yaprağa bakarken duramadım. O yüzden çarptım" dedi. Bahadır Y. ise kendisinin de önündeki bir araba nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldığını belirtti.

"BURASI LANETLİ SOKAK"

Daha önce de aynı yerde kaza yaptığını belirten A.C.'nin son sözleri ise diyaloğu daha da ilginç hale getirdi:

“Yine aynı yerde kaza yaptım. Burası lanetli sokak. Gerçekten ya. İlk defa birine çarptım. Özür dilerim tekrar. Ne olur ben önden gideyim, tekrar çarpmayayım.”

Bu isteğin ardından A.C. yoluna devam etti. Bahadır Y.'nin sosyal medyada paylaştığı kask kamerası görüntüleri, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenerek ilgi çekti.