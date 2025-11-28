Bozcaada'da yangın faciası: 1 köpek hayatını kaybetti

Çanakkale’nin turistik ilçesi Bozcaada’da, Poyraz Limanı mevkisinde bulunan 2 katlı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın, büyük bir felakete neden oldu.

Yangın, saat 05.30 sıralarında otelin bahçesinde yer alan kahvaltı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alarm sesini duyan otel işletmecisi Egehan Güner ve eşi, hızla kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, içinde müşteri bulunmadığı belirtilen 16 odalı otelin tamamına yayıldı.

1 KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak otel tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında otelde bulunan bir köpek hayatını kaybetti.

Olayın ardından konuşan işletmeci Egehan Güner, "Allah'tan yangın alarm sistemi vardı, 5 dakika geç kalsak biz de hayatta olmazdık." dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.