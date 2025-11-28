İhmal yangına dönüştü: Bina girişine bırakılan çöpler 3 kişiyi hastanelik etti

Yayınlanma:
Kars’ın Şehitler Mahallesi’nde sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanda çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Binanın giriş katında başlayan ve dumanların hızla tüm katlara yayıldığı olayda, mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katından yükselen alevler ve yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı etkisi altına aldı. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, Aras EDAŞ ve doğal gaz ekipleri de yönlendirildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, doğal gaz ve elektrik ekipleri binanın enerji akışını kesti.

SEPETLİ MERDİVENLE TAHLİYE: 1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ HASTANELİK

Duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, sepetli merdiven kullanarak bina sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye etti. Yoğun dumana maruz kalan 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi, olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zihinsel engelli 3 kardeş kalıyordu: Ankara’da soba yangını evi küle çevirdiZihinsel engelli 3 kardeş kalıyordu: Ankara’da soba yangını evi küle çevirdi

YANGININ NEDENİ: BİNA GİRİŞİNE BIRAKILAN ATIKLAR

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan ilk incelemelerde ise dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Ekiplerin tespitlerine göre yangının, bina içerisine ve giriş kısmına bırakılan atık malzemelerin tutuşmasından kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Türkiye
Fakirlik belgesi talebi reddedilince muhtara saldırdı
Fakirlik belgesi talebi reddedilince muhtara saldırdı
Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi
Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi
Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti
Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti