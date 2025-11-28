İhmal yangına dönüştü: Bina girişine bırakılan çöpler 3 kişiyi hastanelik etti

Olay, sabah saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katından yükselen alevler ve yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı etkisi altına aldı. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, Aras EDAŞ ve doğal gaz ekipleri de yönlendirildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, doğal gaz ve elektrik ekipleri binanın enerji akışını kesti.

SEPETLİ MERDİVENLE TAHLİYE: 1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ HASTANELİK

Duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, sepetli merdiven kullanarak bina sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye etti. Yoğun dumana maruz kalan 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi, olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YANGININ NEDENİ: BİNA GİRİŞİNE BIRAKILAN ATIKLAR

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan ilk incelemelerde ise dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Ekiplerin tespitlerine göre yangının, bina içerisine ve giriş kısmına bırakılan atık malzemelerin tutuşmasından kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.