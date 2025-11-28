Zihinsel engelli 3 kardeş kalıyordu: Ankara’da soba yangını evi küle çevirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde soba kaynaklı yangın, maddi hasara yol açtı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan ve zihinsel engelli Nevzat, Beşir ve Zeynep Karol kardeşlerin ikamet ettiği tek katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı.

KARDEŞLER KOMŞULAR TARAFINDAN KURTARILDI

Oluşan alevleri fark eden komşular, eve müdahale ederek üç kardeşi evden dışarı çıkarmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yayılan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

EV KULLANILAMAZ HALDE

Yangın sonucunda evdeki eşyalar ve yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren yetkililer, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığını tespit etti. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.