Zihinsel engelli 3 kardeş kalıyordu: Ankara’da soba yangını evi küle çevirdi

Zihinsel engelli 3 kardeş kalıyordu: Ankara’da soba yangını evi küle çevirdi
Yayınlanma:
Ankara Çubuk'ta sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Kardeşler komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde soba kaynaklı yangın, maddi hasara yol açtı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan ve zihinsel engelli Nevzat, Beşir ve Zeynep Karol kardeşlerin ikamet ettiği tek katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Kütahya'da feci bina yangını: Felçli hasta yaşamını yitirdi eşi hastaneye kaldırıldıKütahya'da feci bina yangını: Felçli hasta yaşamını yitirdi eşi hastaneye kaldırıldı

KARDEŞLER KOMŞULAR TARAFINDAN KURTARILDI

Oluşan alevleri fark eden komşular, eve müdahale ederek üç kardeşi evden dışarı çıkarmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yayılan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hong Kong'daki yangın faciasında ölenlerin sayısı 83’e yükseldi: 3 kişi gözaltına alındıHong Kong'daki yangın faciasında ölenlerin sayısı 83’e yükseldi: 3 kişi gözaltına alındı

EV KULLANILAMAZ HALDE

Yangın sonucunda evdeki eşyalar ve yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren yetkililer, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığını tespit etti. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı
Belediye çalışanı aracının içinde cansız bulundu
Belediye çalışanı aracının içinde cansız bulundu