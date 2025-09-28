Boya üretim tesislerinde yangın

Boya üretim tesislerinde yangın
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının boya üretiminde kullanılan kimyasal ham maddelerin yer aldığı depolara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Üretim tesisindeki yangından kaynaklı siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangının tamamen söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Sanayi bölgesinde korkuya neden olan yangının başka üretim tesislerine sıçramasından endişe ediliyor. Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

