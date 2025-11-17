Boşandığı eşinin eski kocasını öldürüp intihar etti!

Boşandığı eşinin eski kocasını öldürüp intihar etti!
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde boşandığı eşi Hatice K. ve eski kocası Salih B.'yi takip eden Erdoğan A., Salih B.’yi yanında bulunan silahla vurarak öldürdü, daha sonra ise kendisini vurdu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken saldırıya tanık olan esnaf, “Elini beline atıp gelip kafasına sıkması bir oldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana gelen olayda, Salih B. ile evlendikten bir süre sonra boşanan Hatice K., Erdoğan A. ile evlendi. Evliliğin ardından Erdoğan A. ile de karşılıklı anlaşarak boşanan Hatice K., eski esli Salih B. ile barıştı. Bunun üzerine Erdoğan A. isimli saldırgan, ikilinin alışveriş yaptığı sırada eski eşinin kocası Salih B.'ye yanındaki silahla ateş etti, daha sonra ise kendisini vurdu.

SALİH B. HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Salih B. ve Erdoğan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih B.'nin hayatını kaybettiği bildirilirken Erdoğan A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

“İKİ EL DAHA ÜSTÜNE ATEŞ ETTİ”

Saldırıya tanıklık eden esnaf Ahmet Akcan, "Eşiyle adam ekmek sırasında beklerken diğer kişi dışarıda bekliyordu. Kadın ekmek almak için içeri girdi. Tam ekmeğini isterken parayı unutmuştu. O an dışarı çıktı. Çıkıp parayı almasıyla gelmesi bir oldu. Vuran şahıs da eski eşiymiş. O da yan tarafta, telefoncunun orada pusuda bekliyor. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman adama 'gel gel' yapıyor. Adam istifini bozmuyor, eşini bekliyor. Elini beline atıp gelip kafasına sıkması bir oluyor. Adam yere yığıldıktan sonra eşi koşup feryat figan yanına gitti. Adam düşmesiyle iki el daha üstüne ateş etti. Dördüncü atışını kendi kafasına yaptı" ifadelerini kullandı.

Akcan, “O an buradaydık, biz sadece şahit olabildik, bakabildik, çünkü üç beş saniyelik bir olay. İnsanlar tedirgin, ne yapacağını şaşırdı. Bir şey diyemedik. Ondan sonra tabii millet, kalabalık, gürültü patladı. Ambulans beş dakika içinde geldi. Ekipler geldi" sözlerini sarf etti.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer taraftan, saldırı öncesinde şüphelinin caddeye gelip beklediği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, saldırganın bir süre beklediği ardından da Hatice K.'nın eski eşini 'gel gel' diyerek çağırdığı görülüyor.

Ters yönden geldi: Kendisini uyaran kişiye eşi ve bebeğinin yanında saldırdıTers yönden geldi: Kendisini uyaran kişiye eşi ve bebeğinin yanında saldırdı

İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI ÇIKTI!

Polis ekipleri tarafından yapılanı incelemelerde, Salih B.'nin 4, saldırgan Erdoğan A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu tespit edilirken soruşturma devam ediyor.



