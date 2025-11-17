Ters yönden geldi: Kendisini uyaran kişiye eşi ve bebeğinin yanında saldırdı

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, tek yön olan Sülün Sokak'ta ilerleyen Mustafa Morbel, ters yönden gelen sürücüye geri gitmesi için uyarıda bulundu.

Şehir magandası trafikte terör estirdi! Çocuğun haykırışlarına rağmen aracı defalarca yumrukladı

Sürücü yol ortasında dururken, görüntülendiğini fark ederek araçtan indi. "Niye görüntü alıyorsun" diyerek tepki gösteren sürücü, ters yön uyarısında bulunan Mustafa Morbel'e saldırdı.

HEM TERS YÖNDEN GELDİ HEM DE SÜRÜCÜYE SALDIRDI!

Magandanın saldırısı üzerine Morbel'in eşi panik yaşarken küçük kızı ise ağlamaya başladı. Saldırgan ise diğer sürücülerin müdahalesi üzerine geri manevra yaparak sokaktan uzaklaştı.

“TERS YÖNE GİREN KENDİSİ MECBUR GERİ GİDECEK”

Polise giderek saldırgandan şikayetçi olan Mustafa Morbel, “Sülün Sokak'ta ters yönden geliyor arkadaş, arkamda da arabalar var. Ters yönden gelince elimle geri gitmesini işaret ettim. O da gitmiyorum diye hareketler yaptı. Daha sonra gitmeyince ben de telefonu aldım, kayıt yapmak için. Kaydetmeye başladıktan sonra arabadan indi. Pencere biraz açıktı. Elini sokup saldırdı. Videolarda da var zaten. Boğazıma saldırdı. Arkada eşim ve bebeğim vardı. Video ile beraber polise giderek şikayetçi oldum. Onlar olmasa bu kadar şey yapmazdım, kenara çekebilirdim. Arkadaki diğer şoförler geldi. Geri geri gitmek zorunda kaldı. Ters yöne giren kendisi mecbur geri gidecek" ifadelerini kullandı.