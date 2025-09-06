Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde canice katledilmişti! Hilal Özdemir protestosuna katılan öğrencilere şafak baskını

Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde, 30 Ağustos günü 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş’un, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i öldürmesinin ardından protestolar devam ediyor. 31 Ağustos günü düzenlenen eylemde 17 öğrenci gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz gece saat 01.00 sıralarında ise cinayeti protesto eden en az dört öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Öğrenciler, Vatan Emniyet’teki işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’nde savcılığa sevk edilirken daha sonra yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen öğrenciler; haftada dört gün imza şartı ve yurtdışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.

Arkadaşlarına destek olmak isteyen gençler adliye önünde basın açıklaması düzenlerken “Öğrenciyi değil, failleri yargıla” sloganları atıldı.

“TÜM YETKİLİLERİ HESAP VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından, korkunç olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Yaşanan bu trajedi, üniversitelerde liyakate dayalı yönetimlerin neden hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu üzücü olayda sorumluluğu olan tüm yetkilileri hesap vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Ayberk Kurtuluş’un güvenliklere “Düğüne geldim” demesi üzerine herhangi bir aramadan geçirilmeden araçla içeri girdiği öne sürülmüştü. Kurtuluş’un kampüse giriş görüntülerinin gündem yaratmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise, “Üniversitemiz güvenlik kayıtlarına göre, zanlı kampüse girişinde davetiyesini ibraz etmiş ve kaydı alınmıştır. Yaklaşık 1.5 saat sonra gerçekleşen ikinci girişinde ise plakası sistem tarafından tanındığından yeniden durdurulmamıştır. Kamuoyuna yansıyan görüntüler yalnızca ikinci girişe aittir. Ayrıca daha önce de ifade edildiği gibi güvenlik görevlilerinin üst arama veya araç içi arama yapma yetkisi yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Kampüsü'ndeki cinayet öncesi kamera görüntüleri ortaya çıktı

Hilal'in katili Boğaziçi Üniversitesi'ne böyle girmiş