Boğaz'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak emniyete alındı.

İstanbul Boğazı’nın Keçilik Koyu açıklarında makine arızası yaparak sürüklenmeye başlayan kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kontrol altına alınan gemi, emniyetli bir şekilde Büyükdere Demir Sahası’na çekildi.

İstanbul Boğazı Keçilik Koyu açıklarında Bulgaristan'a seyreden 'LADY SHAM' isimli 108 metre kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-11 römorkü bölgeye sevk edildi. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Büyükdere Demir Sahası'nda emniyete alındı.

"KIYIYA SÜRÜKLENMESİ ENGELLENDİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan LADY SHAM isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin; KURTARMA-11 Römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

