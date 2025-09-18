81 metrelik kuru yük gemisi karaya oturdu!

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisi karaya oturdu

Karadeniz’de seyreden 81 metre uzunluğundaki Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, Kocaeli’nin Kandıra kıyılarında karaya oturdu.

yukgemisi-1.jpg

Sahil Güvenlik ekipleri, gemide mahsur kalan mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun rüzgar ve dalga nedeniyle kıyıdan gemidekilere müdahale edilemezken, bölgeye helikopter çağrıldı.

Mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

yukgemisi-2.jpg

yukgemisi-3.jpg

Kaynak:DHA

