81 metrelik kuru yük gemisi karaya oturdu!
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisi karaya oturdu
Karadeniz’de seyreden 81 metre uzunluğundaki Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, Kocaeli’nin Kandıra kıyılarında karaya oturdu.
Sahil Güvenlik ekipleri, gemide mahsur kalan mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun rüzgar ve dalga nedeniyle kıyıdan gemidekilere müdahale edilemezken, bölgeye helikopter çağrıldı.
Mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak:DHA
