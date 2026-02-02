Valilikler duyurdu: İki ilde eğitime kar engeli

Yayınlanma:
Tekirdağ ve Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam altı ilçede yüz yüze ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. İlgili kamu personeli için idari izin kararı alındı.

Tekirdağ ve Kırklareli illerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilçede eğitim faaliyetleri durduruldu. İki ilin yetkilileri tarafından yapılan ayrı açıklamalarla, bugün için geçerli olmak üzere resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu.

TEKİRDAĞ'DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Malkara ve Saray ilçelerinde tüm okullarda ve Halk Eğitim Merkezleri'nde eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

KIRKLARELİ'NDE ÜÇ İLÇE İÇİN KARAR

Kırklareli Valiliği ise kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Aynı valilik, il genelindeki taşımalı eğitim faaliyetlerinin de bir günlüğüne askıya alındığını belirtti.

KAMU PERSONELİ İÇİN İDARİ İZİN ÖNLEMİ

Her iki ilin açıklamalarında, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin bugün için idari izinli sayılacağı ifade edildi.

YAĞIŞ AKŞAMA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Kırklareli'nde, hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu kaydedildi. Kar yağışının ertesi gün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak:AA

