Sarıyer'de kargo gemisi karaya oturdu: Kurtarma çalışması başlatıldı

İstanbul Boğazı yakınlarında seyir halindeyken bir kargo gemisinin karaya oturmasının ardından olay yerine Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

GEMİ KARAYA OTURDU

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan yola çıkan ve İstanbul Boğazı'nda demirlemeye hazırlanan Komor Adaları bayraklı "Razouk" isimli kargo gemisi, Sarıyer Kısırkaya açıklarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karaya oturdu. 100 metre uzunluğundaki gemi, sahile yakın bir noktada mahsur kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaşanan kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler sevk edildi. Geminin karaya oturmasına neyin sebep olduğu araştırılırken, bir yandan da gemiyi kurtarmak ve herhangi bir çevresel zararın önüne geçmek için operasyon başlatıldı. Çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.