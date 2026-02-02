Sarıyer'de kargo gemisi karaya oturdu: Kurtarma çalışması başlatıldı

Yayınlanma:
İstanbul Boğazı'na giden Komor Adaları bayraklı bir kargo gemisi, Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul Boğazı yakınlarında seyir halindeyken bir kargo gemisinin karaya oturmasının ardından olay yerine Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

Dev sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti: Helikopter pisti de varDev sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti: Helikopter pisti de var

GEMİ KARAYA OTURDU

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan yola çıkan ve İstanbul Boğazı'nda demirlemeye hazırlanan Komor Adaları bayraklı "Razouk" isimli kargo gemisi, Sarıyer Kısırkaya açıklarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karaya oturdu. 100 metre uzunluğundaki gemi, sahile yakın bir noktada mahsur kaldı.

Türkiye’den gelen gemiyi durdurdular: Konteyner açılınca gözlerine inanamadılarTürkiye’den gelen gemiyi durdurdular: Konteyner açılınca gözlerine inanamadılar

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaşanan kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler sevk edildi. Geminin karaya oturmasına neyin sebep olduğu araştırılırken, bir yandan da gemiyi kurtarmak ve herhangi bir çevresel zararın önüne geçmek için operasyon başlatıldı. Çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak:AA

