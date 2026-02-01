Marsilya Gümrük Genel Müdürlüğü, Fos-sur-Mer Limanı’nda düzenlenen operasyonla 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Yetkililer, operasyonun 19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini ve ele geçirilen sigaraların toplam ağırlığının 16 tonu bulduğunu açıkladı.

Marsilya basınında yer alan bilgilere göre, Marsilya Denizcilik Hedefleme Merkezi (CCMM), gelen bir ihbar doğrultusunda Türkiye’den Hollanda’ya gönderilmek üzere saksı içinde taşındığı bildirilen bir konteyneri incelemeye aldı.

REKOR SEVİYEDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kamu İşleri ve Hesaplar Bakanı Amélie de Montchalin, basın toplantısında görevli ekipleri övgüyle anarken, ele geçirilen kaçak malların "liman trafiği içindeki kaçakçılıkla mücadelede uygulanan kontrol önlemlerinin etkinliğini" gösterdiğini belirtti.

Yetkililer, 16 ton kaçak tütünün ele geçirilmesini “rekor seviyede bir operasyon” olarak tanımladı. Marsilya Limanı’nda 16 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda, tütün kaçakçısı tutuklandı. Kaçakçı, Kuzey Afrika’dan 10.000 paket sigara kaçırmaya hazırlanıyordu.

Yapılan detaylı kontrolde on binlerce paket kaçak sigara ortaya çıkarılırken, geminin adıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.