Bodrum'da otelin terasında havluya sarılmış bebek cesedi bulundu! Anneden itiraf geldi...

Yayınlanma:
Bodrum'da 19 yaşındaki otel çalışanı Zhanetta Ulukbek Kyzy, doğum yaptıktan sonra erkek bebeğini havluya sarıp otelin terasına bıraktı. Kanaması nedeni ile hastaneye giden 19 yaşındaki Kyzy doğum yaptığını itiraf etti. Ekipleri terasta bulduğu bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi...

Yüreklere kor gibi düşen olay dün gece Bodrum'da yaşandı. Bodrum'un İçmeler bölgesinde bir otel lojmanında kanaması bulunan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, Bodrum Devlet Hastanesi’ne gitti.

HASTANEDE KAN DONDURAN İTİRAF

Hastanede yapılan kontrollerde, Kyzy’nin doğum yaptığı tespit edildi. Olayın ekiplere ihbar edilmesi üzerine hastaneye polis sevk edildi. Ekipler tarafından, yapılan sorguda, Kyzy, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, sonrasında da bebeğini havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını itiraf etti.

Diyarbakır'da acı ölüm: 2 yaşındaki bebek yangında öldüDiyarbakır'da acı ölüm: 2 yaşındaki bebek yangında öldü

bodrumda-otelde-dogum-yaptiktan-sonra-h-955982-283907.jpg

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtirafın ardından otele giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

bodrumda-otelde-dogum-yaptiktan-sonra-h-955980-283907.jpg

5 AY ÖNCE BODRUM'A GELMİŞ

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kırgız çalışan Zhanetta Ulukbek Kyzy’nin bundan 5 ay önce Bodrum’a geldiği, kat görevlisi olarak otelde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

bodrumda-otelde-dogum-yaptiktan-sonra-h-955981-283907.jpg

TEDAVİ OLDUKTAN SONRA GÖZALTINA ALINACAK

Kyzy’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

