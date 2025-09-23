Diyarbakır'da acı ölüm: 2 yaşındaki bebek yangında öldü

Diyarbakır'da bier evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akşam saatlerinde talihsiz bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında can verdi.

Yangın, Dumlupınar Mahallesi'nde üç katlı binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

Yangın sırasında, evde bulunan anne T.V. ve çocukları Ş.Y. (3) ve S.Y. (2) içeride bulunuyordu. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeriden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 YAŞINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI

Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen S.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yangın evde hasara yol açarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

